İyiler daima kazanır

Fatih Terim gibi usta bir kaptana sahip sarıkırmızılılar, tüm fırtınaları aşıp yine tarih yazdı... Taraftar inandı. Futbolcular yüreklerini ortaya koydu. Çifte kupa geldi...

Galatasaray çifte şampiyonluğun sevincini yaşıyor... Ancak bu başarı kolay kazanılmadı. Sezon boyunca ciddi sorunlarla boğuşan sarı- kırmızılılar, deyim yerindeyse 'tırnaklarıyla kazıya kazıya' hedefe ulaştı... Bunda en büyük pay kimindi derseniz; elbette Fatih Terim'in... Zira o salt bir teknik direktör değil; bir lider... Kazanma ustası... Sonuna kadar pes etmeyen bir kişilik... Futbolcularına da bu karakteri aşılayan Terim'in kaptanlığında Galatasaray, Süper Lig'de 8 puanlık farkı kapatıp ipi göğüsledi. Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzeye getirerek bir kez daha tarih yazdı. Taraftarın en zor günde bile bitmeyen desteği ve futbolcuların özellikle ikinci yarıda hepsinin birer 'cesuryürek'e dönüşmesi de hafızalarda yer etti. İşte 22. şampiyonluk ve sezonun öyküsü:

TÜRK TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK!..



Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kozu Türk Telekom Stadı oldu. Bu sezon evinde hiç mağlubiyet yaşamayan Cimbom, 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik alarak 43 puan topladı. Ligin son 19 haftasındaki (16 galibiyet, 3 beraberlik) seri de mutlu sonu getirdi. Terim'in öğrencileri deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle dışarda 26 puan alabildi.

HAKEM TARTIŞMASI HİÇ BİTMEDİ



İkinci yarıda alınan başarılı sonuçların yanında rakiplerle yaşanan hakem tartışmaları da gündem oldu. Galatasaray, özellikle 1-1'lik Fenerbahçe maçı sonrası başlayan hakem polemiklerini, Başakşehir cephesiyle sürdürdü. Rize'deki 3-2'lik galibiyet sonrası hakem Serkan Çınar'ın kararları üzerinden camiaya karşı sert açıklamalar peş peşe geldi. Başkan Mustafa Cengiz aynı tonda yanıt verince gerginlik arttı...



...VE İLK ZAFER: TÜRKİYE KUPASI



Polemiklere kulaklarını tıkayan ve sadece işine odaklanan sarı-kırmızılılar, emeklerinin ilk meyvesini Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak aldı. Sivas'ta oynanan çekişmeli finalde geçen yılın şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etti ve kupayı 18. kez müzesine götürdü. Rakipsizliğini bir kez daha tescilledi. Skoru 2-1'e getiren golü atan Sofiane Feghouli finalin de yıldızıydı...

8 PUAN GERİDEN ŞAMPİYONLUĞA



'Mayıslar Galatasaray'ın' sloganının ilki gerçekleşmişti. Gözler şampiyonluk yarışına çevrildi. Ligde uzun süre zirve takibini sürdüren Aslan, Başakşehir ile 8 puana kadar çıkan farkı kapatıp son haftalara averajla önde girdi. 33. haftada rakip aynı puandaki Başakşehir'di... Türk Telekom'da 50 bini aşkın taraftarı önünde Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle maçı 2-1 kazanan Cimbom, 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Yuto'nun ciğeri söndü Emre'nin ayağı kırıldı

Forvet sıkıntısına bir de sakatlık kabusu eklendi. Ligin ilk yarısında Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4'er, Fernando, Serdar Aziz ve Selçuk İnan 3'er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ile Sofiane Feghouli ise 1'er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı... Talihsizlikler öyle arttı ki; Nagatomo'nun göğsüne gelen bir top ile ciğeri söndü. Samuray ikinci devrede de 6 maçta forma giyemedi. Fernando 5, Mitroglou 4, Marcao ve Mariano da 1'er karşılaşmaya daha sakatlık nedeniyle çıkamadılar. Büyük ümitlerle transfer edilen Emre Akbaba ise önce bileğinden sakatlanıp, 4.5 ay sahalardan uzak kaldı. Tam döndü, Rize'de bu kez de kaval kemiği kırıldı, sezonu erken kapattı.

CEZA REKORU KIRDI



Sarı-kırmızılı futbolculara, PFDK da acımadı. Sezonun ilk yarısında ağır ihlallerden dolayı futbolculara toplam 17 maç ceza kesildi. Belhanda, Trabzon'da gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men aldı. Fenerbahçe derbisi ise kabus oldu. Maçın ardından Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla çıkan arbedeye karışan Donk'a 6, Ndiaye'ye 5, Rodrigues'e ise 3 maç ceza geldi. Ayrıca Serdar Aziz 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı... Özellikle derbiden sonra alınan cezalar takımı olumsuz etkiledi, Medipol Başakşehir'le

puan farkı da bu dönemde açıldı.



TERİM'E 10 MAÇ MEN

Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş da cezalardan nasibini aldı. Olaylı Fenerbahçe derbisinde hakeme yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Terim'e toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verildi. Terim, ligde 7 maçta yedek kulübesinde yer alamadı. Hasan Şaş ise 6 lig maçında görev yapamadı



İlk yarı 6 puan geride kapattı



İlk devre boyunca birçok olumsuzlukla boğuşan Cimbom, Süper Lig'in ilk 17 haftasını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamladı. Bu süreçte 29 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 35 puanlı Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında girdi.

DEVRE ARASI 6 TAKVİYE



Sezonun ikinci yarısına kan değişikliği ile başlandı... Fatih Terim, liderin 6 puan gerisinde kalan takıma neşteri vurdu. Ozan Kabak Stuttgart'a, Garry Rodrigues Al İttihad'a satıldı. Maicon Al Nassr'a kiralanırken, Serdar Aziz de Fenerbahçe'ye gitti. Ayrılan futbolculardan 24 milyon euro gelir elde eden Cimbom, bu futbolcuların yerine 17 milyon euro harcayarak Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Christian Luyindama, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.



CAS MÜJDESİ, İBRA KRİZİ



Sahada rakipleriyle uğraşan Galatasaray, kendi içinde birbirine düştü. CAS davasının kazanılması ve Avrupa'dan men cezasından kurtulunmasına rağmen Mali Genel Kurul'da başkan Mustafa Cengiz üyeler tarafından 'idari açıdan' ibra edilmedi. Seçim sürecine girilmesi, takımını da olumsuz etkileyecekti. Neyse ki mahkemeye giden yönetim, idari tedbir kararı aldırarak krizi önledi.



GOMİS SATILDI KİMSE ALINMADI​



Cimbom sezona santrfor şokuyla başladı. Geçen sezonu, rakip fileleri 29 kez havalandırıp, gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına satıldı. Hem transferin sonuna gelinmesi hem de UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında yaptığı anlaşma gereği Gomis'in yerine santrfor transferi gerçekleştirilemedi. Daha yolun başında moraller bozuldu. Terim ilk yarıda eldeki Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik ile idare etmeye çalıştı. Eren ve Sinan, sakatlıklar nedeniyle istikrarı yakalayamadı. Derdiyok 7 gol atarken, Sinan 1 kez fileleri havalandırdı. Muğdat Çelik ise ligde gol sevinci yaşayamadı.