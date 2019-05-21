Mustafa Cengiz: Bayrağı dikeceğiz

22. şampiyonluğunu kazanan Aslan’da başkan Mustafa Cengiz mutlu: “İnşallah Devler Ligi’nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşırız”

Aslan'ın 22. şampiyonluğu sonrası başkan Mustafa Cengiz gelenek olarak Galatasaray Cemiyeti'nin yolunu tuttu. Burada "Rerere, Rarara" tezahüratıyla karşılanan Cengiz bir hayli mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Bugün keyifliyiz ama mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah Süper Kupa'yı da alırız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bayrağı Türk milleti adına en yükseklere taşır ve dikeriz" ifadelerini kullandı. Cengiz konuşmasında Başakşehir'i yarışından dolayı tebrik ederken onlara Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi.



Mustafa Cengiz bu şampiyonluğun çok anlamlı olduğunu belirtti. Cengiz "Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ölümüne mücadele ettiler hatta ayaklarını sahada bıraktılar. Taraftara da teşekkür ediyorum. Onların gücünü bütün dünay gördü. Maçı nasıl çevirdiklerini gördük" dedi. Yönetici arkadaşlarına da tebriklerini sunan başkan Cengiz "Hepimiz gece gündüz çalıştık. Sonunda emeğimizin karşılığını aldık. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay özellikle çok yoruldular" diye konuştu.



Artık 3 gol 1 penaltı oluyor!



Başakşehir karşılaşmasında 2 gollerinin verilmediğini hatırlatan Mustafa Cengiz, esprili bir şekilde bu durumu değerlendirdi. Mustafa Cengiz "2 gol geçersiz sayılınca çocukluğumu hatırladım. Eskiden 3 korner 1 penaltı oluyordu şimdi 3 gol 1 penaltı oluyor" ifadelerini kullandı.



Kupayı maç sonu isterdik



"Kupayı maç sonrası almayı isterdik. Bunun için Federasyonal görüşmeler yaptık ancak mümkün olmadığı söylendi. İnşallah önümüzdeki hafta, tıpkı geçen yıl olduğu gibi taraftarımızla birlikte şanlı kupamızı kaldıracağız.