20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Selçuk İnan: "Çok emek verdik"

Selçuk İnan: Çok emek verdik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

'de sezonu şampiyon olarak noktalayan 'ın kaptanı , mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin beşinci şampiyonluğu olduğunu söyleyen , Şükürler olsun bugün de şampiyonuz, taraftarımıza teşekkürler. Her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bugün de onları gururlandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Belki kolay değil ama iki kupayı da kazandık. Çok emek verdik, çok çalıştık. İyi bir takımız. Birlik beraberlik içerisinde iyi çalıştık. Herkes birbirine sahip çıktı. Neticesinde de iki kupa kazandık. Çok mutluyuz emeğimizin karşılığını aldığımız için. Taraftarlarımıza armağan olsun dedi.

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GALATASARAY'IN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR

'in 8 de kapanır, 18 de açıklamasıyla ilgili Selçuk, Hocanın dediği gibi 'ın olduğu yerde umut vardır. Bunu en iyi yansıtan da hocamız. 8 puan çok önemli değildi. İnandığınız şeyin arkasından giderseniz, bugünkü gibi şampiyonluk kazanırsınız. Bugüne kadar Galatasaray bunu birçok kez yaptı. Bugün de yaptı, büyüklüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Selçuk İnan son olarak takımdaki geleceğiyle ilgili, Önümüzdeki günlerde bunla ilgili açıklama yapacağım. Bugün şampiyonluğu kutlayalım, tadını çıkaralım. Dediğim gibi tüm taraftarlarımıza armağan olsun dedi ve sözlerini noktaladı.

Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti


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