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Çakır’ı tebrik etti
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Fatih Terim, Başakşehir maçının bitiş düdüğü sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı tebrik etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, gelen şampiyonlukla beraber sahaya girdi. Kendisini tribüne yollayan Cüneyt Çakır ve yardımcılarını tek tek tebrik etti.
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