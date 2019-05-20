20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Çakır’ı tebrik etti

Çakır’ı tebrik etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

, maçının bitiş düdüğü sonrası maçın hakemi 'ı tebrik etti.

Galatasaray , hakem tarafından tribüne gönderilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, gelen şampiyonlukla beraber sahaya girdi. Kendisini tribüne yollayan Cüneyt Çakır ve yardımcılarını tek tek tebrik etti.

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