Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu

Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği bordo-mavili takımda Çaykur Rizespor maçıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, kısa süre içinde ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Genç futbolcu, Trabzonspor'da forma giydiği 4 sezonda kupa ve ligde olmak üzere 99 karşılaşmada 7 bin 408 dakika görev aldı.

Yusuf, ligde 86 karşılaşmada 20 gol kaydederken kupada da 13 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak toplam 22 golle takımına önemli skor katkısı da sağladı.

Forma giydiği 4 sezonu

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda A takıma yükselerek forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta görev alarak 2 gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda ligde 18 maçta 4, kupada 4 müsabakada 2 olmak üzere 22 maçta 6 gol atan genç futbolcu, 2017-2018 sezonunda 2'si kupa olmak üzere 35 maçta 10 gol ile en iyi dönemini yaşadı.

Başarılı futbolcu, bu sezon ise ligde 29 maç, kupada da 4 maç olmak üzere 33 maçta 4 kez rakip ağları havalandırdı.

Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinde 22 gol atarken, 21 gole de katkıda bulundu.

Bu sezon attığı goller

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe, 31. haftadaki 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor ve geçen hafta 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinde birer gol atarak, 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdırdı.

Büyük takımları boş geçmedi

Bordo-mavili futbolcu, genç yaşına karşın üç büyük rakipleri karşısında da gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol atan Yusuf Yazıcı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da Galatasaray karşısında iki maçta birer gol buldu.