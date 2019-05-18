18 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Kazanın bitsin

Kazanın bitsin
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.05.2019

İmparator, maçı öncesi motivasyon konuşmalarını sürdürüyor. Usta çalıştırıcı “Bütün sezon bu kupa için ter döktünüz. Şimdi ona sadece 1 maç uzaktasınız. Çıkın ve hakkınız olanı alın” dedi

'de gözler yarın TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray- maçına çevrildi. Kazanan ipi göğüsleyecek. , zaferi sonrası ikinci şampiyonluğu istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor. İmparator, Başakşehir maçı için tam konsantrasyon istedi. Başarılı hoca "Tüm zorlukları aşıp buraya geldik. Şimdi hakkımız olanı alma zamanı geldi" dedi.

Galatasaray'da kupa coşkusu

'BİLDİĞİMİZİ OYNAYACAĞIZ'

Fatih Terim, beraberliğin kendilerini son haftaya avantajlı taşıyacağını ancak akıllarında sadece galibiyet olduğunu öğrencilerine iletti. Tecrübeli hoca "Bugüne kadar hep istediğimiz oyunu oynadık. Yine bildiğimizi oynayacağız. Kazanalım ve bitsin. Bütün sezon bu kupa için ter döktünüz. Sizlere güveniyorum" diye konuştu. Usta hoca, oyuncularından sakin kalmalarını da istedi. Terim'in özellikle Belhanda'yı uyararak "Seni kızdırmak isteyebilirler, sadece oyununa bak" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı

Terim ile Avcı 5. kez

Cimbom ile Başakşehir arasındaki kritik maçta iki teknik adam 5. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 4 maçta Fatih Terim ve 'nın
galibiyet sayılarında 1-1 eşitlik bulunuyor. 2 maç berabere sonuçlandı. Terim ve Avcı'nın takımları fileleri 4'er kez havalandırdı.

YUTO SEVDİ BU İŞİ

Aslan'ın geçen sezon İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Galatasaray'a transfer olana kadar sadece 3 kupa kazanmıştı. Japon sol bek, Cimbom'da 1.5 senede aynı sayıya ulaşabilir. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon şampiyonluk mutluluğunu tatmıştı. Bir de Türkiye Kupası zaferi gördü. Pazar günü sarı-kırmızılılardaki 3. kupasını kaldırabilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı G.Saray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı
Fransızlar transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray... Fransızlar transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör