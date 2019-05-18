Kazanın bitsin

İmparator, Başakşehir maçı öncesi motivasyon konuşmalarını sürdürüyor. Usta çalıştırıcı “Bütün sezon bu kupa için ter döktünüz. Şimdi ona sadece 1 maç uzaktasınız. Çıkın ve hakkınız olanı alın” dedi

Süper Lig'de gözler yarın TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Başakşehir maçına çevrildi. Kazanan ipi göğüsleyecek. Fatih Terim, Türkiye Kupası zaferi sonrası ikinci şampiyonluğu istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı idmanlarda oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor. İmparator, Başakşehir maçı için tam konsantrasyon istedi. Başarılı hoca "Tüm zorlukları aşıp buraya geldik. Şimdi hakkımız olanı alma zamanı geldi" dedi.

'BİLDİĞİMİZİ OYNAYACAĞIZ'



Fatih Terim, beraberliğin kendilerini son haftaya avantajlı taşıyacağını ancak akıllarında sadece galibiyet olduğunu öğrencilerine iletti. Tecrübeli hoca "Bugüne kadar hep istediğimiz oyunu oynadık. Yine bildiğimizi oynayacağız. Kazanalım ve bitsin. Bütün sezon bu kupa için ter döktünüz. Sizlere güveniyorum" diye konuştu. Usta hoca, oyuncularından sakin kalmalarını da istedi. Terim'in özellikle Belhanda'yı uyararak "Seni kızdırmak isteyebilirler, sadece oyununa bak" dediği öğrenildi.

Terim ile Avcı 5. kez



Cimbom ile Başakşehir arasındaki kritik maçta iki teknik adam 5. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 4 maçta Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın

galibiyet sayılarında 1-1 eşitlik bulunuyor. 2 maç berabere sonuçlandı. Terim ve Avcı'nın takımları fileleri 4'er kez havalandırdı.



YUTO SEVDİ BU İŞİ



Aslan'ın geçen sezon İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo, Galatasaray'a transfer olana kadar sadece 3 kupa kazanmıştı. Japon sol bek, Cimbom'da 1.5 senede aynı sayıya ulaşabilir. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon şampiyonluk mutluluğunu tatmıştı. Bir de Türkiye Kupası zaferi gördü. Pazar günü sarı-kırmızılılardaki 3. kupasını kaldırabilir.