Feghouli sabırsızlıkla başakşehir maçını bekliyor
Galatasaray”ı 2. yarı şampiyonluk yolunda tutan Cezayirli yıldız hırslı: “50 bin taraftar bizimle. Bu maça motive durumdayız”
Sezonun ilk yarısını 1 gol, 1 asistle tamamladıktan sonra ikinci devrede coşan Sofiane Feghouli, Cimbom'un başarısında büyük bir role sahip. 2. yarıda 7 gol atıp, 5 asist yapan süper yıldız, Başakşehir maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Cezayirli hücum oyuncusu "Açıkçası maç için sabırsızlanıyorum. Çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu son final. Başakşehir ile aynı puandayız. 50 bin taraftar bizimle olacak. Bu rakip üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak" diye konuştu.
KUPA MORAL OLDU
Sofiane Feghouli, Akhisar'ı yenerek kupayı kazanmalarının Başakşehir maçı öncesi kendileri için moral olduğunu söyledi. Cezayirli yıldız "Hedeflerim arasında kupa vardı. Galatasaray'a geliş amacım buydu. Çünkü G.Saray'dan önceki kariyerimde hiç kupa kazanmamıştım" dedi. Feghouli "Bu sene sakatlık yaşamadım ve daha fazla maça çıkıyorum. Sezon başında oynamadım ama kendimi bırakmadım. 29 yaşın getirdiği olgunluk var. Hayata eskisi gibi bakmıyorum. Bunlar performansımı olumlu etkiledi" ifadelerini kullandı.
İdmanlara tam gaz devam
Cimbom, Başakşehir maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarıkırmızılılarda Türkiye Kupası finalinde tam süte alanlar yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular önce pas çalışması gerçekleştirdi. Sonra çift kale maç oynadılar. G.Saray bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
Personel destek verdi
Galatasaray'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Florya'da görev yapan personel, UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıldönümünde saha kenarına geldi. Çalışanlar, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlar yaptı, Selçuk İnan'a "Takımı buraya getir" diye bağırdı. Oyuncular idmanı bir süre bırakarak personeli alkışladı.
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