17 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Trabzonspor'dan taraftara uyarı

Trabzonspor'dan taraftara uyarı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Kulübü, 'de yarın sahasında ile yapacakları maç öncesinde taraftarını uyardı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, () ve talimatları gereğince statlarda meşale yakmanın, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmanın, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmanın kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

Kulübün daha önce oynanan maçlarda taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle ciddi oranda ceza ödediğine işaret edilen açıklamada, "Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşma için toplu taşıma kullanmaya ve erken saatte gelmeye özen gösterilmesi gerektiği aktarılarak, güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine de uyulması istendi.

Taraftarların stadyum çevresinde özel ve resmi güvenlik güçlerinin trafik yönlendirmelerine uymasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz." denildi.

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