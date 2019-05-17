17 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray’da Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı

G.Saray’da korkutan gelişme! Antrenmanı yarıda bıraktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.05.2019

, ’in 33. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. , çalışmayı ayağında hissettiği sebebiyle yarıda bıraktı.

, 'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol maçı hazırlıkların bugün 'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına açık kısmında yarı sahada çift kale maç yaptı.

, ayağında hissettiği sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.
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