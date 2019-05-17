17 Mayıs 2019, Cuma
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Sinan Gümüş, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.
Galatasaray’da Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sinan Gümüş, çalışmayı ayağında hissettiği ağrı sebebiyle yarıda bıraktı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına açık kısmında yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sinan Gümüş, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.
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