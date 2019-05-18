18 Mayıs 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Onyekuru’yu almak zor
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosunda tutmak istiyor.
Ancak Everton, Nijeryalı yıldızı bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10 milyon euro bonservis istiyor. Afrika Kupası'nda oynayacağı için çalışma izni de çıkacak. Bu da İngiliz kulüplerinin iştahını kabartıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı