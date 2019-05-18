18 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Onyekuru’yu almak zor

Onyekuru’yu almak zor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosunda tutmak istiyor.

Ancak Everton, Nijeryalı yıldızı bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10 milyon euro bonservis istiyor. Afrika Kupası'nda oynayacağı için çalışma izni de çıkacak. Bu da İngiliz kulüplerinin iştahını kabartıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı G.Saray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı
Fransızlar transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray... Fransızlar transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör