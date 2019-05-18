Onyekuru’yu almak zor

Galatasaray, Henry Onyekuru’yu kadrosunda tutmak istiyor.

Ancak Everton, Nijeryalı yıldızı bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10 milyon euro bonservis istiyor. Afrika Kupası'nda oynayacağı için çalışma izni de çıkacak. Bu da İngiliz kulüplerinin iştahını kabartıyor.