17 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Diagne'nin başı dertte! TFF görüntüleri istedi

Diagne'nin başı dertte! TFF görüntüleri istedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.05.2019

'ın Senegalli golcüsü , 'nda Akhisarspor'la oynadıkları maç sonrası karşılaşmasıyla ilgili sorular üzerine yaptığı 'boğaz kesme' hareketi nedeniyle mercek altında...

'nin, Akhisarspor ile oynanan kupa finalinden sonra, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Başakşehirspor maçıyla ilgili konuşurken yaptığı boğaz kesme hareketi başına dert olabilir.

Diagne'nin yayında, "Sırada var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" derken boğaz kesme işareti yapması, büyük tepki topladı.

Milliyet'in haberine göre, söz konusu olayla ilgili federasyon temsilcileri tarafından herhangi bir rapor yazılmadığı bildirilirken, kamuoyunda meydana gelen rahatsızlık üzerine Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin yayıncı kuruluştan görüntü istediği kaydedildi.

Müşavirlik, Diagne'nin hareketi ile ilgili "sportmenliğe aykırı" bir eylem tespit ederse, Galatasaraylı oyuncu disiplin kuruluna sevk edilebilecek. Diagne tedbirli olarak sevk edilirse, Başakşehir maçında oynamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

İşte Diagne'nin çok konuşulan o hareketi:

Diagne'den çok konuşulacak hareket! Başakşehir...

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