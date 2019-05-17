Diagne'nin başı dertte! TFF görüntüleri istedi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'la oynadıkları maç sonrası Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili sorular üzerine yaptığı 'boğaz kesme' hareketi nedeniyle mercek altında...

Mbaye Diagne'nin, Akhisarspor ile oynanan kupa finalinden sonra, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Başakşehirspor maçıyla ilgili konuşurken yaptığı boğaz kesme hareketi başına dert olabilir.

Diagne'nin yayında, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" derken boğaz kesme işareti yapması, büyük tepki topladı.

Milliyet'in haberine göre, söz konusu olayla ilgili federasyon temsilcileri tarafından herhangi bir rapor yazılmadığı bildirilirken, kamuoyunda meydana gelen rahatsızlık üzerine Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin yayıncı kuruluştan görüntü istediği kaydedildi.

Müşavirlik, Diagne'nin hareketi ile ilgili "sportmenliğe aykırı" bir eylem tespit ederse, Galatasaraylı oyuncu disiplin kuruluna sevk edilebilecek. Diagne tedbirli olarak sevk edilirse, Başakşehir maçında oynamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.



İşte Diagne'nin çok konuşulan o hareketi: