17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Bir sezonluk maç!

Bir sezonluk maç!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2019

bugün forma giyerse sözleşmesi otomatikman uzayacak.

yeni sözleşmeyi kapmak üzere... Sarı-kırmızılı kulübün 29 Haziran 2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Donk'un 2018-19 sezonunda 21 veya müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti.

Hollandalı futbolcu bu sezon toplamda 20 maçta süre aldı. Ryan Donk, deplasmandaki karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon otomatik olarak uzayacak. 32 yaşına gelen başarılı futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımdan 200 bin euro da prim alacak.

Galatasaray Ryan Donk'a yeni sezon da 1 milyon 895 bin euro sabit transfer ücreti ödeyecek.
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