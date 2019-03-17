17 Mart 2019, Pazar
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Hollandalı futbolcu bu sezon toplamda 20 maçta süre aldı. Ryan Donk, deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon otomatik olarak uzayacak. 32 yaşına gelen başarılı futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımdan 200 bin euro da prim alacak.
Galatasaray Ryan Donk'a yeni sezon da 1 milyon 895 bin euro sabit transfer ücreti ödeyecek.
Bir sezonluk maç!
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Ryan Donk bugün forma giyerse sözleşmesi otomatikman uzayacak.
Ryan Donk yeni sözleşmeyi kapmak üzere... Sarı-kırmızılı kulübün 29 Haziran 2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, Donk'un 2018-19 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti.
Hollandalı futbolcu bu sezon toplamda 20 maçta süre aldı. Ryan Donk, deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon otomatik olarak uzayacak. 32 yaşına gelen başarılı futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımdan 200 bin euro da prim alacak.
Galatasaray Ryan Donk'a yeni sezon da 1 milyon 895 bin euro sabit transfer ücreti ödeyecek.
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