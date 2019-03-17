17 Mart 2019, Pazar
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Bursaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.
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