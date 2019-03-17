17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Bursaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır

Bursaspor - G.Saray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

’in 26. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Çakır'a AVAR olarak da eşlik edecek.

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