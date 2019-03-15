15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Ayrılmayı hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.
Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.
HOCASI TAFFAREL
Ömürlük imza
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019
Muslera futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da devam edecek.
Fernando Muslera'nın, Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da imzası bir ömürlük olacak gibi görünüyor. Performansı zaman zaman eleştirilse de ligin en iyileri arasından yer almayı başaran Uruguaylı kaleci şimdiye kadar İngiltere, Fransa, Arjantin ve Brezilya'dan olmak üzere pek çok teklif aldı.
Ayrılmayı hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.
Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.
HOCASI TAFFAREL
İstanbul'da çok mutlu olan ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a kaleci antrenörü olarak hizmet etmek isteyen Muslera, Taffarel'den eğitim almaya başladı bile... Başarılı eldiven, idmanlarda Taffarel'den sadece kalecilik konusunda değil, kaleci antrenörlüğü konusunda da destek alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!