15 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Ömürlük imza

Ömürlük imza
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

Muslera futbolu bıraktıktan sonra da 'da devam edecek.

'nın, ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da imzası bir ömürlük olacak gibi görünüyor. Performansı zaman zaman eleştirilse de ligin en iyileri arasından yer almayı başaran Uruguaylı kaleci şimdiye kadar , , Arjantin ve 'dan olmak üzere pek çok teklif aldı.

Ayrılmayı hiç düşünmeyen Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması da gündemde... Hatta Terim, Taffarel'den sonra kendisiyle antrenör olarak çalışmak istediğini bile anlattı. 32 yaşındaki eldivenin de "Galatasaray benim yuvam... Hiçbir yere gitmeye niyetim yok" yanıtı verdiği öğrenildi.

Galatasaray, Muslera'ya yılda 3 milyon 575 bin euro öderken tecrübeli eldiven, aldığı ücret ile Avrupa'nın en fazla kazanan kalecileri arasında yer alıyor.
Fatih Terim tüm takımın önünde Musleraya... FATİH TERİM TÜM TAKIMIN ÖNÜNDE MUSLERA'YA...

HOCASI TAFFAREL

'da çok mutlu olan ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a kaleci antrenörü olarak hizmet etmek isteyen Muslera, Taffarel'den eğitim almaya başladı bile... Başarılı eldiven, idmanlarda Taffarel'den sadece kalecilik konusunda değil, kaleci antrenörlüğü konusunda da destek alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın yıldızından olay açıklama! 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' G.Saray'ın yıldızından olay açıklama! 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım'
Yıldız oyuncu açıkladı! G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım Yıldız oyuncu açıkladı! "G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"
Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren... Yeni yabancı kuralı belli oldu! Gelecek sezondan itibaren...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör