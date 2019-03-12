12 Mart 2019, Salı
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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuların önünde Muslera'yı öven bir konuşma yaptı.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 19:13
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