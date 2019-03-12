12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuların önünde Muslera'yı öven bir konuşma yaptı.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 19:13
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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederken kaleci Fernando Muslera'nın sergilediği performans da alkış topladı.

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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Uruguaylı kalecinin, hakkında çıkan takımdan gönderileceği yönündeki haberlerin ardından sergilediği performans dikkat çekti.

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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Teknik direktör Fatih Terim'in de maçın ardından Muslera'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Galatasaray'da son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Muslera, Antalyaspor karşılaşmasındaki performansı ile takdir topladı.

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Fatih Terim tüm takımın önünde Muslera'ya...

Teknik Direktör Fatih Terim'in de maç sonunda Uruguaylı kalecisini özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

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