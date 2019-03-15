15 Mart 2019, Cuma
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Sakatlığı bulunan ve Pazar günü de takımdaki yerini alamayacak olan Nagatomo, Japonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı.
Etkisiz samuray
Giriş Tarihi: 14.03.2019
25 maçın 12’sinde oynadı sadece 2 asist yapabildi.
Geçen sezonki şampiyonlukta önemli payı olan Yuto Nagatomo bu sezon beklentilerin altında kaldı. Erzurum ve Antalya maçlarını sakatlığı yüzünden kaçıran Japon oyuncunun, Bursa maçında da oynama ihtimali bulunmuyor. Geride kalan 25 maçın sadece 12'sinde forma giyen Yuto Nagatomo sadece 2 asist yaptı. Nagatomo'nun forma giydiği maçlarda orta yapmaktan çok uzun topla çıkması Fatih Terim'i rahatsız eden konular arasında yer aldı.
Sakatlığı bulunan ve Pazar günü de takımdaki yerini alamayacak olan Nagatomo, Japonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı.
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