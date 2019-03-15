15 Mart 2019, Cuma
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EMRE AKBABA KULÜBEYE
Fernando'nun, Fatih Terim ile görüşerek "Sakatlığım geçti. Görev verirseniz takım için elimden geleni yapmak istiyorum" dediği ifade edildi. Benfica maçındaki kötü oyunu nedeniyle Terim'in kızdığı Fernando, tam 1 aydır süre alamadı. Bursa maçında kadroda yer alması beklenen Sambacı'nın, Emre Akbaba'nın yerine orta sahada forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak Terim, son dönemde çıkışa geçen Ryan Donk'u da tercih edebilir.
BİR YIL DAHA GALATASARAY'DA
Galatasaray forması altında bu sezon 22 karşılaşmada 1802 dakika süre alan Fernando, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takım ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak teklif olması halinde gönderilebileceği de belirtiliyor.
Fernando, Terim'den görev bekliyor
Giriş Tarihi: 14.03.2019
İyileşmesine karşılık Antalyaspor maçında kadroya alınmayan Fernando, “Sakatlığım geçti. Görev verirseniz elimden geleni yapmaya hazırım” dedi
Süper Lig'de kritik maçlara girilirken Başakşehir'den 8 puan geride yer alan Galatasaray, Bursaspor maçına kilitlendi. Gözler Pazar günü Fatih Terim'in sahaya süreceği kadroda... Forma bekleyen isimlerden birisi de sakatlığını tamamen atlatan Fernando Reges... 10 gün önce iyileşmesine karşın Terim'in, Antalyaspor maçında kadroda yer vermediği başarılı futbolcu, Bursaspor deplasmanında formasına kavuşmayı hedefliyor.
EMRE AKBABA KULÜBEYE
Fernando'nun, Fatih Terim ile görüşerek "Sakatlığım geçti. Görev verirseniz takım için elimden geleni yapmak istiyorum" dediği ifade edildi. Benfica maçındaki kötü oyunu nedeniyle Terim'in kızdığı Fernando, tam 1 aydır süre alamadı. Bursa maçında kadroda yer alması beklenen Sambacı'nın, Emre Akbaba'nın yerine orta sahada forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak Terim, son dönemde çıkışa geçen Ryan Donk'u da tercih edebilir.
BİR YIL DAHA GALATASARAY'DA
Galatasaray forması altında bu sezon 22 karşılaşmada 1802 dakika süre alan Fernando, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takım ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak teklif olması halinde gönderilebileceği de belirtiliyor.
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