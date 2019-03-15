15 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Fernando, Terim'den görev bekliyor

Fernando Terim'den görev bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2019

İyileşmesine karşılık maçında kadroya alınmayan , “Sakatlığım geçti. Görev verirseniz elimden geleni yapmaya hazırım” dedi

'de kritik maçlara girilirken 'den 8 puan geride yer alan , maçına kilitlendi. Gözler Pazar günü 'in sahaya süreceği kadroda... Forma bekleyen isimlerden birisi de sakatlığını tamamen atlatan Reges... 10 gün önce iyileşmesine karşın Terim'in, maçında kadroda yer vermediği başarılı futbolcu, Bursaspor deplasmanında formasına kavuşmayı hedefliyor.

EMRE AKBABA KULÜBEYE

Fernando'nun, Fatih Terim ile görüşerek "Sakatlığım geçti. Görev verirseniz takım için elimden geleni yapmak istiyorum" dediği ifade edildi. maçındaki kötü oyunu nedeniyle Terim'in kızdığı Fernando, tam 1 aydır süre alamadı. maçında kadroda yer alması beklenen Sambacı'nın, Emre Akbaba'nın yerine orta sahada forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak Terim, son dönemde çıkışa geçen 'u da tercih edebilir.

BİR YIL DAHA GALATASARAY'DA

Galatasaray forması altında bu sezon 22 karşılaşmada 1802 dakika süre alan Fernando, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takım ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak teklif olması halinde gönderilebileceği de belirtiliyor.
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