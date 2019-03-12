Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi

Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli yıldız Martin Linnes ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız isim sarı - kırmızılı ekiple 3 yıllık anlaşma imzalayacak. Linnes'in maaşına da 300 bin euro zam yapılacak.