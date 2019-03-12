12 Mart 2019, Salı
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Martin Linnes Galatasaray ile devam dedi
Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli yıldız Martin Linnes ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız isim sarı - kırmızılı ekiple 3 yıllık anlaşma imzalayacak. Linnes'in maaşına da 300 bin euro zam yapılacak.
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Galatasaray, Martin Linnes'le el sıkıştı… Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcuyla masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık mukavelede karar kaldı…
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