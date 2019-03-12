12 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Kulübünün mart ayı olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlığındaki toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali rapor sunulacak, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.

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