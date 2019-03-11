Levent Tüzemen: "O zaman Diagne'yi almayacaktın"

Tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesi A Spor Ana Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen "Eğer herkes yerden kısa paslarla oynayacaksa o zaman Diagne'yi almayacaktın, 4-6-0 taktiğiyle oynayacaktın" ifadelerini kullandı.