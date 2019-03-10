10 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Antalyaspor maçı öncesi büyük değişim

Antalyaspor maçı öncesi büyük değişim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Semih, , Onyekuru, ve Mitroglou kulübeye; , , Emre Akbaba, ve sahaya...

, ligin 25. haftasındaki karşılaşmasında farklı bir 11'le sahaya çıkacak. 'ın tecrübeli hocası, 1-1 sona eren Erzurumspor karşılaşmasında 11'de oynattığı 5 ismi kulübeye çekecek. Geçtiğimiz hafta 'nun cezası nedeniyle sağ bekte oynayan Semih, yerini Brezilyalı futbolcuya bırakacak.

SELÇUK'A KESİK

Tarim, solda da 'i kesip, 'i oynatacak. Sakatlıktan kurtulan 'yu 11'e monte edecek olan deneyimli teknik adam, 'u kenara alacak. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Onyekuru'nun yerinde de Emre Akbaba olacak. Erzurum'a karşı en uçta oynayan Mitroglou ise formasını 'ye bırakacak.
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