10 Mart 2019, Pazar
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SELÇUK'A KESİK
Tarim, solda da Emre Taşdemir'i kesip, Linnes'i oynatacak. Sakatlıktan kurtulan Fernando'yu 11'e monte edecek olan deneyimli teknik adam, Selçuk'u kenara alacak. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Onyekuru'nun yerinde de Emre Akbaba olacak. Erzurum'a karşı en uçta oynayan Mitroglou ise formasını Diagne'ye bırakacak.
Antalyaspor maçı öncesi büyük değişim
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Semih, Emre Taşdemir, Onyekuru, Selçuk ve Mitroglou kulübeye; Mariano, Linnes, Emre Akbaba, Fernando ve Diagne sahaya...
Fatih Terim, ligin 25. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Galatasaray'ın tecrübeli hocası, 1-1 sona eren Erzurumspor karşılaşmasında 11'de oynattığı 5 ismi kulübeye çekecek. Geçtiğimiz hafta Mariano'nun cezası nedeniyle sağ bekte oynayan Semih, yerini Brezilyalı futbolcuya bırakacak.
SELÇUK'A KESİK
Tarim, solda da Emre Taşdemir'i kesip, Linnes'i oynatacak. Sakatlıktan kurtulan Fernando'yu 11'e monte edecek olan deneyimli teknik adam, Selçuk'u kenara alacak. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Onyekuru'nun yerinde de Emre Akbaba olacak. Erzurum'a karşı en uçta oynayan Mitroglou ise formasını Diagne'ye bırakacak.
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