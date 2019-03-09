09 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

İbra endişesi yok

İbra endişesi yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2019

kulisleri hareketli ancak başkan Cengiz idari ibrasızlıktan çekinmiyor

Aslan'da mart geldi gözler ayın 23'ünde yapılacak mali genel kurula çevrildi. Geçen yıl başkanlık koltuğunda otururken yapılan toplantıda dönemi oylanmıştı. Özbek yüzde 90'ı bulan bir destekle mali ve idari yönden ibra edilmişti. Sarı-kırmızılı kulislerde günlerdir dolaşan "Mali yönden ibra olur ancak idari yönden zorlanır" iddiaları güncelliğini koruyor. Durum böyleyken başkan Mustafa Cengiz'in ne düşündüğü merak ediliyor. Cengiz'in mali yönden ibra edilmesine kesin gözle bakılıyor. Burada sadece kemikleşmiş muhalefetin "Hayır" yönünde el kaldırması bekleniyor. İdari yönden ise Cengiz'in işi biraz daha zor. 147 mezunun üye yapılmaması, disiplin sevkleri başta olmak üzere camia ile sıkıntılar yaşayan Cengiz ise bu konuyu dert etmiyor. Cengiz'in yakın çevresine "Herhangi bir korku yaşamıyorum. Hem mali hem idari yönden ibra edileceğimi düşünüyorum. Ben ve ekibim 'a faydalı olacak işler gerçekleştirdik" dediği öğrenildi.

'Hafife alınmasın'

Camianın etkili isimlerinden konuştu. Kıraç "Yönetim ibra olur mu bilemem. 147 yeni mezun çocuğumuzun üye yapılmaması camiada büyük tepki ve üzüntüye neden oldu. Hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin, hafife almasın" dedi.

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