Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılırken, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

Kendi maçlarını kazanıp rakibinin hata yapmasını bekleyecek olan Galatasaray'da kaybedilen puan moralleri bozarken, sergilenen performans teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi.

Maç sonu açıklamalarında da "Galip gelsek dahi oyundan ve mücadeleden memnun olmadığımı söyleyecektim" diyen deneyimli çalıştırıcının özellikle son haftalarda yenen basit gollerden dolayı oldukça sinirlendiği öğrenildi.

Yoluna 2 kulvarda devam eden ancak şampiyonluk yarışında oldukça önemli bir kayıp yaşayan Sarı kırmızılılar ligin ikinci yarısında ikinci kez puan kaybı yaşamış oldu. Daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray bu kez de Erzurum deplasmanında puan kaybetti.

Kalan 10 haftada maksimum puan hedeflenirken, teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularını ciddi şekilde uyardığı ve artık hata yapma lükslerinin kalmadığına vurgu yaptığıda gelen haberler arasında.

Öte yandan Pazartesi günü Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray bu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İç saha'da oldukça iyi bir istatistiğe sahip olan Sarı kırmızılılar'da kadronun değişmesi bekleniyor.

Sakatlığı sebebiyle Erzurumsor maçına yedek kulübesinde başlayan Diagne'nin Pazartesi günü ilk 11'e dönmesi beklenirken, Emre Akbaba'nın da Onyekuru'nun yerine sahada olma ihtimali son derece yüksek.