05 Mart 2019, Salı
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Diagne'den eleştirilere cevap: Küçümsemeyin!
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Senegalli futbolcu, "En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum" dedi.
Süper Lig'e verilen devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, henüz beklenen performansı ortaya koyamamasından ötürü eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara seslenen Senegalli yıldız, şu ifadeleri kullanırken yorum seçeneğini kapatması dikkat çekti: "En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah öncekinden güçlü bir şekilde döneceğim."
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