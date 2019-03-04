04 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Ne yaptın Marcao!
Giriş Tarihi: 03.03.2019
Maçın 9. dakikasında gollük bir pozisyonu kesen Brezilyalı, 18’de öyle bir hata yaptı ki, Rashad Muhammed cezayı kesti
Ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da vazgeçilmezler arasına giren Marcao, dün büyük bir hata yaptı. Maça iyi başlayan Brezilyalı stoper, 9. dakikada Rashad Muhammed'in uygun durumda golü bulmasını engelledi. Takımı adına önemli bir müdahalede bulunan 22 yaşındaki futbolcu, 18'de ise hayal kırıklığı yaşattı. Rakibin uzun pasında Marcao'nun kafasından sektirdiği topla ceza alanına giren Muhammed, cezayı kesti ve Galatasaray ağlarını havalandırdı. Bu arada genç savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısındaki 7 maçta da 90'ar dakika forma giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı