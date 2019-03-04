04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ne yaptın Marcao!

Ne yaptın Marcao!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Maçın 9. dakikasında gollük bir pozisyonu kesen Brezilyalı, 18’de öyle bir hata yaptı ki, cezayı kesti

Ara transfer döneminde geldiği 'da vazgeçilmezler arasına giren Marcao, dün büyük bir hata yaptı. Maça iyi başlayan Brezilyalı stoper, 9. dakikada 'in uygun durumda golü bulmasını engelledi. Takımı adına önemli bir müdahalede bulunan 22 yaşındaki futbolcu, 18'de ise hayal kırıklığı yaşattı. Rakibin uzun pasında Marcao'nun kafasından sektirdiği topla ceza alanına giren Muhammed, cezayı kesti ve Galatasaray ağlarını havalandırdı. Bu arada genç savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısındaki 7 maçta da 90'ar dakika forma giydi.
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