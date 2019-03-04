04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mecburen Linnes!

Mecburen Linnes!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında sürpriz bir tercihe imza attı. Nagatomo'nun sakat ve Mariano'nun cezalı olduğu haftada tecrübeli hoca, sakatlıktan yeni dönen Linnes'i riske etmedi ve defansın sağında 'yı değerlendirdi. "Riske etmedik, sıkıntılı duruma düşebilirdi" diyen Terim, takımın geriye düşmesi ve Semih'in performansından memnun kalmaması üzerine Norveçli futbolcuyu sahaya sürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki! Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır Terim'den şampiyonluk sözleri! "8 de kapanır 18 de kapanır"
Marcao'ya büyük tepki! Çok saç baş yolduracak Marcao'ya büyük tepki! "Çok saç baş yolduracak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör