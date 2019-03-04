Mecburen Linnes!

Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında sürpriz bir tercihe imza attı. Nagatomo'nun sakat ve Mariano'nun cezalı olduğu haftada tecrübeli hoca, sakatlıktan yeni dönen Linnes'i riske etmedi ve defansın sağında Semih Kaya'yı değerlendirdi. "Riske etmedik, sıkıntılı duruma düşebilirdi" diyen Terim, takımın geriye düşmesi ve Semih'in performansından memnun kalmaması üzerine Norveçli futbolcuyu sahaya sürdü.

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