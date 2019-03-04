04 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Mecburen Linnes!
Giriş Tarihi: 03.03.2019
Fatih Terim, BB Erzurumspor maçında sürpriz bir tercihe imza attı. Nagatomo'nun sakat ve Mariano'nun cezalı olduğu haftada tecrübeli hoca, sakatlıktan yeni dönen Linnes'i riske etmedi ve defansın sağında Semih Kaya'yı değerlendirdi. "Riske etmedik, sıkıntılı duruma düşebilirdi" diyen Terim, takımın geriye düşmesi ve Semih'in performansından memnun kalmaması üzerine Norveçli futbolcuyu sahaya sürdü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı