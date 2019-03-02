02 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Nagatomo kadroya alınmadı

G.Saray'da yıldız isim kadroda yok
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 Giriş Tarihi: 02.03.2019

'ın başarılı oyuncusu sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sarı kırmızılı ekipte Mariano da sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek

, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekipte Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü.

Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen 'nun da BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı.

Galatasarayda orta sahaya operasyon! GALATASARAY'DA ORTA SAHAYA OPERASYON!

DİAGNE, FERNANDO, LİNNES KADRODA

Galatasaray, Diagne, Fernando Reges, Martin Linnes'in Erzurumspor maçının kamp kadrosunda yer aldığını açıkladı. Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo Erzurumspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'da gözler Erzurum sınavında

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lige... VE ANLAŞMA TAMAM! BABEL YENİDEN SÜPER LİG'E...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da orta sahaya sezon sonu ayarı! Galatasaray'da orta sahaya sezon sonu ayarı!
Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e... Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...
Fatih Öztürk'ten Galatasaray açıklaması Fatih Öztürk'ten Galatasaray açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör