Galatasaray'da Nagatomo kadroya alınmadı

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yuto Nagatomo sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sarı kırmızılı ekipte Mariano da sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.



Sarı kırmızılı ekipte Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü.



Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Yuto Nagatomo'nun da BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı.

DİAGNE, FERNANDO, LİNNES KADRODA

Galatasaray, Diagne, Fernando Reges, Martin Linnes'in Erzurumspor maçının kamp kadrosunda yer aldığını açıkladı. Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dâhilinde çalışan Yuto Nagatomo Erzurumspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.