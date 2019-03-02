Nisanda rakip Yeni Malatya!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak. Önce 2 Nisan'da kupada, ardından 7 Nisan'da ligde kapışacak. 'Yeni Malatya' adıyla rakibiyle yaptığı 3 mücadelenin 2'sini kaybedip, 1'ini kazanan sarı-kırmızılılara renktaşı ters geliyor.