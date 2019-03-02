02 Mart 2019, Cumartesi
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Nisanda rakip Yeni Malatya!
Giriş Tarihi: 01.03.2019
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak. Önce 2 Nisan'da kupada, ardından 7 Nisan'da ligde kapışacak. 'Yeni Malatya' adıyla rakibiyle yaptığı 3 mücadelenin 2'sini kaybedip, 1'ini kazanan sarı-kırmızılılara renktaşı ters geliyor.
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