02 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Nisanda rakip Yeni Malatya!

Nisanda rakip Yeni Malatya!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle nisan ayında iki maçta arka arkaya karşılaşacak. Önce 2 Nisan'da kupada, ardından 7 Nisan'da ligde kapışacak. '' adıyla rakibiyle yaptığı 3 mücadelenin 2'sini kaybedip, 1'ini kazanan sarı-kırmızılılara renktaşı ters geliyor.

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