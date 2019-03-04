Fiyasko
Ligin ilk yarısında forvet sıkıntısı çeken G.Saray için değişen bir şey olmadı. Büyük umutlarla transfer edilen iki golcü, Erzurum karşısında yoklar ıoynadı
Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou, dün akşam yokları oynadı. İki golcü futbolcudan yalnızca Diagne'nin kaleyi bulan bir şutu istatistiklere yansırken, Yunan forvetin ise sahada kaldığı 76 dakikada şutu yoktu. Belhanda'nın golünde asisti yapan isim olan Mitroglou, ikili mücadelelerde ise 3 top kaybı yaşadı, bir kez rakiplerine üstünlük sağladı.
3 MAÇ 1 GOL KARŞILAŞMANIN
69. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Diagne, rakip savunma karşısında vasatın altında kaldı. Pozisyona giremeyen 27 yaşındaki Senegalli, gol umuduyla girdiği oyunda beklentilerin altında kaldı. Diagne, G.Saray formasıyla ligde çıktığı 3 maçta penaltıdan bir gol attı. Bu arada Mitroglou da sarı-kırmızılılarda çıktığı 4 lig maçında bir kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı
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