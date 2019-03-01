Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Portekizli 'wonderkid' G.Saray'a geliyor!

Galatasaray önümüzdeki sezonun takımını şimdiden kurmaya başladı... Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, Türkiye ve Avrupa'da ekibiyle beraber kamp kuran teknik direktör Fatih Terim'e transfer piyangosu... İşte detaylar...

Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Marcao transferi sebebiyle Portekiz futbolunu daha dikkatli takip eden Galatasaray scout ekibi genç bir yetenek daha buldu.

Yetenekli savunma oyuncusunun İngiltere'den Watford ve Serie A devi Inter'in de radarına alması transferi zora soktu ancak sarı kırmızılılar işini sağlama almak adına genç yıldızın menajeriyle el sıkıştı.

O isim Gonçalo Cardoso... Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista'ya transfer olan Cardoso 1,89'luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.

Portekizli teknik adam Lito Vidigal'in oyuncuya sürekli olarak şans vermesi 18 yaşındaki genç yıldızın gelişimine bir hayli katkı sağlıyor.

Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro'luk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, Inter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij'ın alternatifi olarak düşünülüyor.