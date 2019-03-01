01 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Portekizli 'wonderkid' G.Saray'a geliyor!

Portekizli 'wonderkid' G.Saray'a geliyor!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

önümüzdeki sezonun takımını şimdiden kurmaya başladı... Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, ve Avrupa'da ekibiyle beraber kamp kuran teknik direktör 'e piyangosu... İşte detaylar...

Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Marcao transferi sebebiyle Portekiz futbolunu daha dikkatli takip eden scout ekibi genç bir yetenek daha buldu.

Yetenekli savunma oyuncusunun 'den Watford ve Serie A devi Inter'in de radarına alması transferi zora soktu ancak sarı kırmızılılar işini sağlama almak adına genç yıldızın menajeriyle el sıkıştı.

O isim ... Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista'ya olan Cardoso 1,89'luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.

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Portekizli teknik adam Lito Vidigal'in oyuncuya sürekli olarak şans vermesi 18 yaşındaki genç yıldızın gelişimine bir hayli katkı sağlıyor.

Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro'luk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, Inter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij'ın alternatifi olarak düşünülüyor.

Hatayspor 4-2 Galatasaray | Maç Özeti HD

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