Eboue bugün yeniden evleniyor

Aslan'.ın eski futbolcusu Eboue, eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti.

Aslan'.ın eski futbolcusu Eboue, eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti. Fildişili yıldız hakkında kendi ülkesinden bir iddia geldi. Soir Info gazetesi, psikolojik çöküntü sonrası yeniden hayata dönen Eboue'nin bugün yeniden dünya evine gireceğini belirtti. Eboue'nin evleneceği kişinin çocukluk aşkı olduğu ifade edildi.