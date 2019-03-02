02 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Eboue bugün yeniden evleniyor

Eboue bugün yeniden evleniyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

'.ın eski futbolcusu , eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti.

'.ın eski futbolcusu , eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti. Fildişili yıldız hakkında kendi ülkesinden bir iddia geldi. Soir Info gazetesi, psikolojik çöküntü sonrası yeniden hayata dönen Eboue'nin bugün yeniden dünya evine gireceğini belirtti. Eboue'nin evleneceği kişinin çocukluk aşkı olduğu ifade edildi.

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