01 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Donk'un 2 maçı kaldı

Donk'un 2 maçı kaldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Sezon başında ile 1+1 sözleşme imzalayan ’un opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için 2 maç kaldı.

Bu sezon toplam 21 maçta (Lig ve Avrupa) forma giymesi halinde yeni sözleşmeye hak kazanacak olan Hollandalı futbolcu, bugüne kadar 19 karşılaşmada oynadı. 'de kalan 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Ayrıca 200 bin euro da prim almaya hak kazanacak. Son dönemde başarılı performansı ile dikkat çeken Donk'la ilgili kararı Terim verecek.

Bonusu artacak

2019-2020 sezonunda Donk'un takımda kalması halinde bu sezon 200 bin euro olan bonusu da 300 bin euro'ya çıkacak.

Umut Bulut unutuldu

12 Temmuz 2013'te Toulouse'tan alınan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmış ve opsiyon maddesindeki şartlar gözden kaçması nedeniyle devreye girmişti. Daha sonra 1 milyon euro ödenerek sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi Donk'un durumu yakından takip ediliyor.

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