27 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray - Erzurumspor maçı saatiyle ilgili resmi açıklama

G.Saray'dan maç saati açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

'in 24. haftasında Erzurumspor ile arasında oynanacak maçının saatiyle ilgili resmi açıklama geldi.

İşte Kulübü'nden yapılan açıklama...

Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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