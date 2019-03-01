01 Mart 2019, Cuma

GALATASARAY

Akhisarspor'da Fatih Öztürk kadro dışı!

Fatih Öztürk kadro dışı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ile anılan ’ü kadro dışı bırakma kararı aldı.

U21 takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Fatih, " yönetimi ile çocuğumun üzerine yemin ederim hiçbir görüşme yapmadım. Ben Akhisarspor camiası ile bugünlere geldim ve hiçbir hainlik peşinde olmadım" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maç öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildirmiş ve maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Suçlu olacaktım!

Akhisar yönetiminin kendisine karşı tavır almasını anlayamadığını belirten , "Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac'ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım" dedi.

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