Akhisarspor'da Fatih Öztürk kadro dışı!
Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk’ü kadro dışı bırakma kararı aldı.
U21 takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Fatih, "Galatasaray yönetimi ile çocuğumun üzerine yemin ederim hiçbir görüşme yapmadım. Ben Akhisarspor camiası ile bugünlere geldim ve hiçbir hainlik peşinde olmadım" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maç öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildirmiş ve maçın kadrosundan çıkarılmıştı.
Suçlu olacaktım!
Akhisar yönetiminin kendisine karşı tavır almasını anlayamadığını belirten Fatih Öztürk, "Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac'ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı