Akhisarspor'da Fatih Öztürk kadro dışı!

Akhisarspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk’ü kadro dışı bırakma kararı aldı.

U21 takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Fatih, "Galatasaray yönetimi ile çocuğumun üzerine yemin ederim hiçbir görüşme yapmadım. Ben Akhisarspor camiası ile bugünlere geldim ve hiçbir hainlik peşinde olmadım" ifadesini kullandı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Akhisarspor'un Galatasaray ile oynadığı maç öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildirmiş ve maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Suçlu olacaktım!

Akhisar yönetiminin kendisine karşı tavır almasını anlayamadığını belirten Fatih Öztürk, "Galatasaray maçında kaleci Milan Lukac'ın yaptığı hatayı ben yapmış olsaydım belki bugün tüm suçlu ben olacaktım" dedi.