Şifre savunmada

Luyindama-Marcao uyumu takımagüven veriyor. İki yıldız, hücum futboluna katkı sağlıyor

Galatasaray'da Marcao ile Luyindama'nın uyumlu performansı takımın riskli futbolunda ön plana çıkıyor. Defansın göbeğinde hızları, top teknikleri ve pozisyon alma bilgileriyle takıma büyük güç katan yıldız ikili, teknik direktör Fatih Terim'in felsefesine uyuyor. Sol stoper bölgesine ilaç olan Marcao'nun 22 yaşında olması da ilerisi için büyük önem taşıyor. Keza Kongolu yıldız Luyindama'nın da 24 yaşında olması Galatasaray için, "Uzun yıllar stoper aramazlar" yorumlarını yaptırıyor. Hava toplarına hakim olan ikili gol de arıyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ



Luyindama ile ikinci yarısı için 600 bin euro'ya anlaşıldı. Gelecek sezon muhtemelen 1.2 milyon euro ödenecek. Marcao'ya ise bu yıl 400, gelecek sezon 800 bin euro verilecek. Aslan böylelikle 4.2 milyon euro ödediği savunma göbeğine 2 milyon euro'ya kapattı



3 MAÇTA KAPATTI



Marcao-Luyindama ikilisi şu ana kadar yan yana 7 maça çıktı. Bunlardan 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası, 2'si Avrupa Ligi'ndeydi. Aslan 3'ünde gol yemedi. Sadece 1 kez yenildi, 1 beraberlik, 5 galibiyet aldı



PARASINI FAZLASIYLA ÇIKARIR



Devler Ligi'nde oynattığı Ozan Kabak'tan 11 milyon euro kazanan G.Saray'da Luyindama- Marcao ikilisi için benzer beklentiler var. İki futbolcunun Avrupa'da boy gösterdiği sürece astronomik fiyatlara satılabileceğine inanılıyor.