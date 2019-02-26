26 Şubat 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2019

, çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün gerçekleştirdi.

'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla 'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

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