Galatasaray'da Diagne alarmı

Terim, bekleneni veremeyen Senegalli yıldızın takıma bir an önce uyum sağlayabilmesi için yoğun çaba harcıyor

Teknik Direktör Fatih Terim hem uyum sorununu atlatamayan hem de performansından memnun kalmadığı Diagne konusunda büyük şok yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'dan sanki dublörü gelmiş gibi kötü oynayan Diagne'nin bir an önce Galatasaray'a alışmasını sağlamaya çalışıyor.

Diagne'yi kamuoyu ve basın önünde eleştirmemeye özen gösteren Terim'in kapalı kapılar ardında ise en fazla ilgilendiği ismin Diagne olduğu öğrenildi. Senegalli oyuncunun üzerine düşen tecrübeli hoca, ayrıca Ndiaye'den adaptasyon sürecinin kısalması için daha çok yardım istedi.