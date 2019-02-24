24 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne alarmı

Diagne alarmı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Terim, bekleneni veremeyen Senegalli yıldızın takıma bir an önce uyum sağlayabilmesi için yoğun çaba harcıyor

Teknik Direktör hem uyum sorununu atlatamayan hem de performansından memnun kalmadığı konusunda büyük şok yaşıyor. Tecrübeli teknik adam 'dan sanki dublörü gelmiş gibi kötü oynayan Diagne'nin bir an önce 'a alışmasını sağlamaya çalışıyor.

Diagne'yi kamuoyu ve basın önünde eleştirmemeye özen gösteren Terim'in kapalı kapılar ardında ise en fazla ilgilendiği ismin Diagne olduğu öğrenildi. Senegalli oyuncunun üzerine düşen tecrübeli hoca, ayrıca Ndiaye'den adaptasyon sürecinin kısalması için daha çok yardım istedi.

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