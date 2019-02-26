Fatih Terim'den dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı kırmızılı ekip çeyrek final ilk karşılaşmasında 2-0 mağlup ettiği Hatayspor'u rövanşta sahasında konuk edecek. Fatih Terim karşılaşma öncesi 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





