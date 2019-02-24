24 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Soğuk hava Galatasaray taraftarını durdurmadı

Soğuk hava G.Saray taraftarını durdurmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.02.2019

taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

'in 23. haftasında Stadyumu'nda oynanacak olan - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45'ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın 11'i belli oldu: Forvete sürpriz isim! G.Saray'ın 11'i belli oldu: Forvete sürpriz isim!
G.Saray-Akhisar maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu G.Saray-Akhisar maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu
Galatasaray'da Diagne şoku! Galatasaray'da Diagne şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör