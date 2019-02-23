23 Şubat 2019, Cumartesi
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UEFA tetikçisi Hategan
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Rumenler, Galatasaray’ın net golünü yiyen hakeme eleştirdi
Aslan, Benfica önünde tura uzaktı ancak yine de şansını denedi. Emre Akbaba'nın attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti. Rumen basını da maçın orta hakemi Ovidiu Hategan'ı eleştirdi. Rumen hakem, kendi ülkesinde "Avrupa Ligi'nde skandal ofsayt kararı", "UEFA'nın tetikçisi Hategan", "Hategan, İmarator'u sinirlendirdi", "Hategan ve ekibi maçı parçaladı" ifadeleriyle eleştirdi. Tur için deplasmanda 2 farklı galibiyete ihtiyacı olan Cimbom, 85'te Emre ile öne geçmişti ancak Hategan büyük hata yaptı.
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