Galatasaray'ın Avrupa'daki geliri 38.5 milyon euro
Aslan, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmedi. Kasaya toplam 38.5 milyon euro para girdi
Galatasaray, şampiyon olduğu sezonun ardından Devler Ligi'ne direkt vize almıştı. Ancak Avrupa macerası fazla uzun sürmedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak elenen Cimbom, 2000 yılında müzesine götürdüğü Kupa 2'yi bir kez daha kazanmak istiyordu. Onda da Benfica engeline takıldı.
Sarı-kırmızılılar, böylece Avrupa'da Mart ayını göremezken bu sezon kasasına 38.5 milyon euro koydu. Bunun Aslan payı Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonundan 37.7 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı. Aslan, Devler Ligi'nde grupları aşsa, kazanacağı para 50 milyon euro'yu bulacaktı.
Cimbom, Avrupa Ligi'nden ise sadece 800 bin euro para aldı.
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