23 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek

Galatasaray, Akhisarspor'u konuk edecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2019

, Spor Toto 'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan 'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

İki oyuncu kart sınırında

'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

- Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; , ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

- Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.



Kaynak: AA
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