22 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray kazanmayı unuttu

Galatasaray kazanmayı unuttu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Galatasaray’ın Avrupa’daki deplasman hasreti 17 maça çıktı; ayrıca oynadığı son 5 karşılaşmada gol bulamadı.

Galatasaray, deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini yine dindiremedi. Cimbom, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 17 maçı kazanamadı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012- 2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı- kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 3 maçta berabere kaldı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda Lazio'ya kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

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