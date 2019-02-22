22 Şubat 2019, Cuma
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Avantajımızı kullandık
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nden eleyen Benfica'nın genç Teknik Direktörü Bruno Lage, İstanbul'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi.
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nden eleyen Benfica'nın genç Teknik Direktörü Bruno Lage, İstanbul'da ilk maçta elde ettikleri skorun avantajını kullandıklarını söyledi. Sahaya kazanmak için çıktıklarını belirten Lage, "İstanbul'daki avantajlı skora rağmen sahaya kazanmak için çıktık. Ancak karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan tehlikeli bir rakip bulduk. Gol pozisyonları da yakaladık ama değerlendiremedik. Onların da girdiği pozisyonlar vardı ama ilk maçtaki avantajı iyi kullandık" dedi.
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