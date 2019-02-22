22 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı

Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Senegalli santrfor, kötü performansıyla hem hocasına hem de taraftara saç baş yoldurttu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'luk transferi Mbaye Diagne, performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayı ilk giydiği maçında penaltıdan ağları sarsan Senegalli santrfor, onun dışında futboluyla sınıfta kaldı. karşısında tel tel dökülen Diagne,teknik direktör 'i de çıldırttı. Mücadelenin ilk yarısında Senegalli santrforun yaptığı top kayıplarına ve vurdumduymaz tavırlarına kızan Terim, oyuncusuna bağırp, saha kenarına kadar gelerek Diagne'ye, "Daha hareketli ol. Pres yap" dedi. İlk devrenin sonlarına doğru bir ikili mücadelede yerde kalan Diagne'ye sinirlenen Terim, kulübeye dönerek Sinan Gümüş'e ısınma talimatı verdi. Diagne'ye sosyal medyada taraftarlar da tepki gösterdi.

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