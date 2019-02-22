22 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Benfica - Galatasaray maçının hakemi için polis kordonu!

Benfica - G.Saray maçıyla ilgili çarpıcı iddia!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

son 32 turu'nda 2-1'in rövanşında Portekiz ekibi 'ya konuk olan 'da teknik direktör maç sonrası koridorda maçın hakemini bekledi, polis Rumen hakem için kordon oluşturdu.

, son 32 turunda 2-1'in rövanşı için Portekiz ekibi 'ya konuk oldu.

İlk maçta verilen penaltı nedeniyle maç sonunda hakemlere tepki göstermişti.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesinin haberine göre, dün akşamki mücadelede ise Emre Akbaba'nın golünün iptal edilmesine sinirlenen Terim maç sonrası soyunma odası koridorlarında maçın Rumen hakemi Ovidiu Hategan'ı bekledi.

Portekiz basını, bu durum sonrası Rumen hakemin soyunma odasına gitmek için polis kordonuna ihtiyaç duyduğu yazdı.



TERİM MAÇ SONU SERT KONUŞMUŞTU

Fatih Terim 0-0 biten Benfica rövanşının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti:

"İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna."

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