21 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Onyekuru'dan transfer açıklaması!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2019

Galatasaray'ın 1 seneliğine Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru: "Eğer Everton kabul ederse İstanbul’da kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' diye konuştu. Genç yıldız, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda "Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. Tek odaklandığım Galatasaray'ın şampiyonluğu'' sözlerini kullanmıştı.

İLK MAÇI UNUTTUK

'nın teknik direktörü Bruno Lage, İstanbul'daki ilk maçın avantajına güvenmeden bugünkü maçı kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi. İlk maçı 2-1 kazandıklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucuna bakmadan kazanmak istiyoruz" dedi.


KABUSTAN UYANMA ZAMANI

Galatasaray, Benfica'yı yenmesi halinde deplasman fobisine de son vermiş olacak. Cimbom, Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 16 maçı kazanamadı. Galatasaray, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı maçlarda 14 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde yenildi.

AMAN DİKKAT

Seferovic, Benfica formasıyla ilk 11'de başladığı toplam 7 lig ve Avrupa kupası maçında 13 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol, 3 asist). İstanbul'daki maçta da Portekiz ekibinin ikinci golünü kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller... Galatasaray nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller...
Galatasaray'da sahne Belhanda ve Feghouli'nin Galatasaray'da sahne Belhanda ve Feghouli'nin
G.Saraylı yıldız F.Bahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! G.Saraylı yıldız F.Bahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör