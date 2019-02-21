Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın 1 seneliğine Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru: "Eğer Everton kabul ederse İstanbul’da kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' diye konuştu. Genç yıldız, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda "Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. Tek odaklandığım Galatasaray'ın şampiyonluğu'' sözlerini kullanmıştı.

İLK MAÇI UNUTTUK



Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, İstanbul'daki ilk maçın avantajına güvenmeden bugünkü maçı kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi. İlk maçı 2-1 kazandıklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucuna bakmadan kazanmak istiyoruz" dedi.



KABUSTAN UYANMA ZAMANI



Galatasaray, Benfica'yı yenmesi halinde deplasman fobisine de son vermiş olacak. Cimbom, Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 16 maçı kazanamadı. Galatasaray, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı maçlarda 14 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde yenildi.



AMAN DİKKAT



Seferovic, Benfica formasıyla ilk 11'de başladığı toplam 7 lig ve Avrupa kupası maçında 13 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol, 3 asist). İstanbul'daki maçta da Portekiz ekibinin ikinci golünü kaydetti.