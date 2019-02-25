25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2019

, 'in 24'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

karşısında deplasmanda 1-0'lık sonuçla galip gelerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı kırmızılı takım, ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Atiker Konyaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular, yenileme idmanının ardından ayak tenisi yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve kondisyon çalıştı. Kana Biyik ile Hasan Hüseyin Acar düz koşu yaptı.

"BÜYÜK BİR CAMİA OLAN BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞIZ"

Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konya'da önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Galibiyetin şehir adına önemli motivasyon olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu:
"Ligin alttan son 10 takımının sıkışık bir hal aldığı bu dönemde aldığımız 3 puanının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu maç geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namağlup ayrılan, Türkiye dünya 3'üncüsü yapan teknik direktör 'in görev yaptığı çok büyük bir camia olan Beşiktaş ile oynayacağız. Daha önce de büyük camialardan Fenerahçe ile oynadık. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakayı dikkatle izleyip daha sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz."

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