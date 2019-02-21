22 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Muslera isyan etti! Benfica hak etmedi...

Muslera isyan etti! Benfica hak etmedi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 Giriş Tarihi: 22.02.2019

'nde deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti. Maçın ardından Muslera hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

"HAKEM KARARLARIYLA ELENDİK"

Başkalarının kararları sayesinde bu şekilde elenmek canımızı acıtıyor. Hak etmediğimiz bir şekilde elendik. Hakem kararlarıyla, ne yazık ki başkalarının kararıyla böyle elenmek daha çok canımızı acıtıyor.

"RAKİBİMİZ HAK ETMEDİ"

Rakibimizi bir yandan tebrik etmek istiyorum ama bir yandan da etmek istemiyorum. Çünkü hak etmediler. Benfica hak etmedi. İstanbul'da haksız bir penaltı. Bugün ofsaytla alakası olmayan bir pozisyonda golümüz verilmedi.

"VAR OLSAYDI TURU GEÇEN BİZ OLURDUK"

Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemi uygulanıyorsa 'nde de uygulanmalı. Sizin için Avrupa Ligi önemli değil mi? VAR sistemi olsaydı şu anda turu geçen taraf biz olurduk.

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