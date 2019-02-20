20 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan taraftarlarına öneri ve uyarı

Galatasaray'dan taraftarlarına öneri ve uyarı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

, karşılaşması için takımı 'de destekleyecek taraftarlarına öneri ve uyarıları bulundu.

, Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın deplasmanda ekibi ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı takip edecek Portekiz'deki taraftarlarına bazı öneri ve uyarıları bulundu. Resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, öneri ve uyarılar şöyle:

"BİLETİ OLMAYAN TARAFTARLARIMIZA, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE LİZBON'DA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAKTIR.
Galatasaray Taraftarlarının toplanma noktası olarak belirlenen 'Terreiro do Paço' meydanında toplanması gerekmektedir. Toplanma saati olarak yerel saat ile 17.:00 belirlenmiştir.

Galatasaray Taraftarlarının, Lizbon'da ile seyahat etmesi tavsiye edilmektedir. Taraftarlarımız üç gün boyunca geçerli olan metro biletlerini satın alarak seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu biletler otobüs ve tramvay seyahatlerinde de geçerli olacaktır.

6 yaşından küçük çocuklar stadyuma alınmayacaktır. 6 yaşından büyük çocukların maça girebilmesi için geçerli bilete sahip olması gerekmektedir.
Galatasaray Taraftarlarının, '' istasyonuna ulaştıktan sonra aşağıdaki görsellerde belirtilen sarı rotayı takip etmesi gerekmektedir. Taraftarlarımızın güvenlik önlemleri sebebiyle 'Colégio Militar' istasyonundaki 'Alto Dos Moinhos' çıkışını kullanmaması gerekmektedir.
Taraftarlarımız, 23V numaralı deplasman tribünü kapısından stadyuma giriş yapacaktır.

Galatasaray Taraftarının, stadyum kurallarına ve Portekiz yasalarına uyması gerekmektedir. Statta megafon ve davul kullanımı yasaktır. Portekiz yasaları gereğince meşale taşımak ve yakmak suç teşkil etmektedir.

Galatasaray Taraftarlarının, stadyumda yapılacak olan güvenlik kontrolleri sebebiyle maçı zamanında takip edebilmesi için yerel saat ile en geç 18:30'da statta olması gerekmektedir. Taraftarların, güvenlik güçleriyle kontroller esnasında iş birliği yapması istenmektedir. Taraftarlarımızın üzerinde stadyumda yasak olan objeler tespit edilirse bu objelere el konulacaktır.

Stadyumdaki tüm taraftarların biletinde yazan koltukta oturması istenmektedir.

Tribünlerdeki güvenliği riske atan hareketlere karşı tolerans gösterilmeyecektir. Tribünler polis kameraları ile kayıt altına alınacak ve gerekli görülürse polisler tarafından gözaltı uygulanacaktır."

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